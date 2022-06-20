Русская весна

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Калининградский губернатор уверен, что с литовцами удастся договориться «по-соседски»

Калининградский губернатор уверен, что с литовцами удастся договориться «по-соседски»

Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что уверен, что с Литвой можно договориться о решении ситуации с транзитом, так как они — соседи, и общий коридор им нужен не меньше.

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