"Залез на дерево и ждал помощи": житель Владивостока потерялся на Сахалине

Житель Владивостока потерялся на Сахалине, выехав вечером в горы покататься на сноуборде. Как сообщает telegram-канал "Спасатели Сахалина" (18+), спасатели поспешили на помощь туристу, а после длительных поисков его доставили к его родным.
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