Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Выкатываемся все чаще»: экипаж Т-72Б3 рассказал о боевой работе под Урожайным

«Выкатываемся все чаще»: экипаж Т-72Б3 рассказал о боевой работе под Урожайным

Многотонная машина вгрызается в едва промерзшую землю. Танк Т-72 мгновенно набирает скорость. Позывной «Хатуу», что в переводе с бурятского означает «жесткий или твердый», командиру танка дали не случайно - за стальные нервы и холодный расчет.

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