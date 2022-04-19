Эксперт: Российские ВКС ставят рекорды по числу ударов на Украине

В настоящее время на всей линии фронта, который простирается от города Змиёва в Харьковской области на востоке до административной границы Херсонской области с Днепропетровской и Николаевскими областями на юге, слышна непрекращающаяся канонада.
В настоящее время на всей линии фронта, который простирается от города Змиёва в Харьковской области на востоке до административной границы Херсонской области с Днепропетровской и Николаевскими областями на юге, слышна непрекращающаяся канонада.
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