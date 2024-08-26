По замыслу пьяного Залужного и заданию наркомана Зеленского за 300 тыс. долларов посредством небольшой арендованной яхты с экипажем из шести человек была совершена самая масштабная диверсия XXI века: подрыв трубопровода на дне Балтийского моря.
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