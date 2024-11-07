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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диас и Дьокереш с хет-триками – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура Лиги чемпионов. Вингер «Ливерпуля» Луис Диас сделал хет-трик в матче с «Байером» (4:0).

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