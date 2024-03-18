Начинается самое интересное: Путин избран. Что будет с громкими отставками?

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Piotr Priladyshev

С "выборами" в Украине, также как и в Америке,нет никаких проблем:ни Трамп ,ни Зеленский просто не доживёт до них!:Хотя Зеленского жаль: артист от Бога да и страной правит не он ,а Хунта! Режим Зеленского - это бред сивой кобылы! ХУНТА праыит! Те кто сверг Законного президента Украины ,Януковича 22.02.2014 !!!