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  • Оленька
    пи..ж же, хотя и немного смешно"В России слишком...
  • Ингерман Ланская
    Не гласный слоган Русского Народа на этих выборах - поиграли в сацылизьм и хватит!!Начинается самое ...
  • Lyudmila
    Нужен бритам действительно пинок и пожестче, другого они не понимают так как к мозгам взывать бесполезно, там давно у..."Пинок под зад и ...

Начинается самое интересное: Путин избран. Что будет с громкими отставками?

Начинается самое интересное: Путин избран. Что будет с громкими отставками?

Владимир Путин, во время своего выступления перед журналистами, дал оценку работе правительства России, ЦБ и администрации президента – и это то, чего многие ждали.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Капитализм так и останется капитализмом при Путине, большого чуда не произойдет.
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2 час.
PP
Piotr Priladyshev
С  &quot;выборами&quot; в Украине, также как и в Америке,нет никаких проблем:ни Трамп ,ни Зеленский просто не доживёт до них!:Хотя Зеленского жаль: артист от Бога да и страной правит не он ,а Хунта!  Режим Зеленского - это бред сивой кобылы!  ХУНТА праыит!  Те кто сверг Законного президента Украины ,Януковича 22.02.2014 !!!
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2 час.
Ингерман Ланская
Не гласный слоган Русского Народа на этих выборах - поиграли в сацылизьм и хватит!!
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1 час.

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