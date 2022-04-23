In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Несмотря на стремительные темпы жизни, многие готовились к встрече Пасхи Христовой. Кто-то нес подвиг Великого поста, кто-то, отложил дела, чтобы приготовить пасхальные угощения, кто-то впервые зашел в храм на богослужение или взял в руки Евангелие.