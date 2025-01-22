Орбан: Зеленский не в том положении, чтобы диктовать свои условия странам Европы Украина не в праве диктовать Венгрии и Словакии свои условия, Киев находится не в той ситуации.
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Орбан: Зеленский не в том положении, чтобы диктовать свои условия странам Европы Украина не в праве диктовать Венгрии и Словакии свои условия, Киев находится не в той ситуации.
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