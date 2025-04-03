В зоне СВО погиб отец десяти детей Сергей Санжиев из Нукутского района

Сергей Иосифович Санжиев, уроженец Нукутского района Иркутской области, трагически погиб в зоне СВО. Он родился в Бурятии, а в 1996 году переехал с женой Людмилой в село Алтарик, где они построили дом и создали большую семью, воспитывая десятерых детей.
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