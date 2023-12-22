В диппредставительстве призвали граждан республики соблюдать законы страны пребывания Сотрудники посольства Таджикистана в России провели разъяснительную работу с гражданами республики, которые работают на московском рынке "Садовод", после конфликта с полицией.
Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»
Комментарии
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Александр Рус
собирайте собрания в родных кишлаках,шакалы
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14 час.
ЕБ
Елена Бреслова
нет, чисто лицемерное обращение, чтоб не дай Бог не выкинули эту малограмотную агрессивную толпу на родину. В своей стране это стадо не нужно
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2 час.
Игорь Кузнецов
Хоть как-то отреагировали из посольства Таджикистана. Хорошо бы им растолковать что пр нападении на полицейского первый предупредительный в воздух, далее - на поражение.
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2 час.
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