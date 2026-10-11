«Всрамся, но не сдамся!»: Зеленский срочно отозвал свой «десант БУКА» из США после ультиматума Трампа

Украинская делегация в составе Кирилла Буданова*, Давида Арахамии, Рустема Умерова и Сергея Кислицы раньше срока покинула переговоры в Майями.
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