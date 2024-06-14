На Западе сообщили плохие новости для Украины

Запад может пойти на мирные переговоры с Россией по украинскому конфликту в обход Киева, пишет Politico со ссылкой на научного сотрудника Королевского института исследований обороны и безопасности Каллума Фрейзера.
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