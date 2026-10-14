В Екатеринбурге 13 октября среднесуточная температура достигла +11,0 °C, что на 6,2 °C выше климатической нормы и стало рекордом для этой даты с 2012 года.
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