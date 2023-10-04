Экс-спикера Конгресса США Пелоси попросили освободить кабинет после отставки Маккарти

В качестве одного из своих первых шагов в должности и.о. спикера член палаты представителей Патрик Макгенри приказал Нэнси Пелоси освободить свой "укромный кабинет" в Капитолии, сообщает Politico, цитируя письмо, отправленное в офис Пелоси.