Экс-спикера Конгресса США Пелоси попросили освободить кабинет после отставки Маккарти

В качестве одного из своих первых шагов в должности и.о. спикера член палаты представителей Патрик Макгенри приказал Нэнси Пелоси освободить свой "укромный кабинет" в Капитолии, сообщает Politico, цитируя письмо, отправленное в офис Пелоси.
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