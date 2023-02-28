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Генерал Кириллов: Под видом стройматериалов Украине доставили шрапнельные боеприпасы

Генерал Кириллов: Под видом стройматериалов Украине доставили шрапнельные боеприпасы

Западные страны осуществили поставку шрапнельных боеприпасов на Украину под видом стройматериалов. Такой информацией поделился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет ТАСС.

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