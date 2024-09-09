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Русский Днепропетровск

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«Мы вас заставим Родину любить». За пределы Украины предлагают не выпускать даже детей

Оксана Негода 8 сентября 2024 г.   Одиозный украинский нацист Дмитрий Корчинский предлагает запретить выезд с Украины детям, а всех граждан внутри страны, по его мнению, необходимо «заставить любить Украину».

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