«Мы вас заставим Родину любить». За пределы Украины предлагают не выпускать даже детей

Оксана Негода 8 сентября 2024 г. Одиозный украинский нацист Дмитрий Корчинский предлагает запретить выезд с Украины детям, а всех граждан внутри страны, по его мнению, необходимо «заставить любить Украину».
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