«Кармен» – 180 лет: в Крыму трагическую историю цыганки покажет Барселонский балет фламенко

В Крым из Испании приедет Барселонский балет фламенко (Barcelona Flamenco Ballet). Публике артисты представят танцевальное шоу «Кармен», созданное по сюжету легендарной оперы французского композитора Жоржа Бизе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии