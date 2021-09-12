Резкое похолодание в Петербурге и Ленобласти предсказали в Гидрометцентре

В регионах Центра и Северо-Запада России в ближайшие дни ожидается похолодание, передаёт ТАСС. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве температура понизится на 10 градусов, в Петербурге — на 6-8 градусов.