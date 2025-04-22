Путин заявил о намерении провести саммит с арабскими странами

Саммит Россия — Лига арабских государств (ЛАГ) с участием арабских стран планирует провести в этом году Россия, заявил президент Владимир Путин 22 апреля в ходе встречи в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.