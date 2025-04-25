Чемпионка Франции в слаломе погибла в 18 лет во время тренировки

X/FFS - Fédération Française de Ski Чемпионка Франции в слаломе Марго Симон погибла в возрасте 18 лет после несчастного случая на тренировке в Валь-д'Изер в Альпах, пишет Le Dauphiné Libéré со ссылкой на заявление горнолыжного курорта.
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