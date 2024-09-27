15 человек, которые дали старым вещам второй шанс и не пожалели

Конечно, если старая вещь пришла в негодность, ее всегда можно выбросить, а взамен купить новую. Но герои этой статьи не привыкли так просто сдаваться, руки у них золотые, а творческая фантазия работает на отлично.
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