Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. АСК встретится с петербургским «Зенитом», московское «Динамо» против МГТУ, другие матчи

PARI Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины Предварительный этап 27-й тур 20 февраля Нова – Нефтяник – 2-3 (17:25, 25:18, 25:22, 19:25, 12:15) 21 февраля АСК – Зенит Санкт-Петербург – 19.
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