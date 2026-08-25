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Егор Карнаухов: «Хотели бы добавить четверную подкрутку. Также можно усовершенствовать каскад, сделать флип-ойлер-флип»

Российская пара Полина Шешелева – Егор Карнаухов рассказала, что хотела бы включить в программу четверную подкрутку.

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