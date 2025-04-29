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Закон, порядок, государство

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Расчёты FPV-дронов группировки войск «Центр» продолжают уничтожать противника на Красноармейском направлении

Расчёты FPV-дронов группировки войск «Центр» продолжают уничтожать противника на Красноармейском направлении

Благодаря слаженным действиям расчетов беспилотной авиации и штурмовых подразделений противник теряет свои позиции, боевую технику и несет значительные потери в живой силе на подступах к Красноармейску.

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