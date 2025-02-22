На поминках часто можно увидеть кисель, и многие задаются вопросом: почему на похоронах пьют кисель? Этот вопрос затрагивает древние традиции восточных славян, которые связывают этот напиток с обрядовыми практиками.
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