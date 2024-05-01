Туманность Бегущий цыплёнок запечатлели с высокой детализацией Астрофотог...

Туманность Бегущий цыплёнок запечатлели с высокой детализациейАстрофотограф Род Празерес (Rod Prazeres) представил результаты своего проекта — снимок туманности IC 2944, известной также как Бегущий цыплёнок, поскольку своим видом она напоминает бегущую с расправленными крыльями птицу.
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