Киев получил важный сигнал: возмездие за срыв перемирия будет зеркальным

Накануне Украина официально заявила о прекращении огня до 8 сентября. Однако уже спустя несколько часов появилась информация об отмене этого распоряжения, а сводки с передовой подтвердили, что боевые действия и обстрелы не прекращались ни на минуту.
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