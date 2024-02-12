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Соседка родителей Сырского: новый главком ВСУ ненавидит украинцев

Соседка родителей Сырского: новый главком ВСУ ненавидит украинцев

Соседка родителей нового главкома ВСУ Александра Сырского поделилась с изданием RT, что во время визита в Россию военный признавался, что ненавидит украинцев, которые сидят с ним в штабе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это ТАК родители Сырского сказали?...  ОНИ СКАЖУТ!! Лишь бы отмазать сынка, который воюет против России, и уже давно...  НЕНАВИДЕЛ - НЕ СЛУЖИЛ бы в ВСУ!! А так.... даже карьеру себе там сделал... Теперь  Главком ВСУ!! Пусть родители гордятся достижениями своего сынка... И нечего нам тут втирать &quot;про ненависть к ВСУ&quot;!! Кого воспитали  в этой семейке - видим...
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