Соседка родителей Сырского: новый главком ВСУ ненавидит украинцев

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лина любимцева

Это ТАК родители Сырского сказали?... ОНИ СКАЖУТ!! Лишь бы отмазать сынка, который воюет против России, и уже давно... НЕНАВИДЕЛ - НЕ СЛУЖИЛ бы в ВСУ!! А так.... даже карьеру себе там сделал... Теперь Главком ВСУ!! Пусть родители гордятся достижениями своего сынка... И нечего нам тут втирать "про ненависть к ВСУ"!! Кого воспитали в этой семейке - видим...