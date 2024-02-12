Соседка родителей нового главкома ВСУ Александра Сырского поделилась с изданием RT, что во время визита в Россию военный признавался, что ненавидит украинцев, которые сидят с ним в штабе.
Соседка родителей Сырского: новый главком ВСУ ненавидит украинцев
Комментарии
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лл
лина любимцева
Это ТАК родители Сырского сказали?... ОНИ СКАЖУТ!! Лишь бы отмазать сынка, который воюет против России, и уже давно... НЕНАВИДЕЛ - НЕ СЛУЖИЛ бы в ВСУ!! А так.... даже карьеру себе там сделал... Теперь Главком ВСУ!! Пусть родители гордятся достижениями своего сынка... И нечего нам тут втирать "про ненависть к ВСУ"!! Кого воспитали в этой семейке - видим...
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