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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конюшков о словах Титова, что в хоккее можно играть до 40 лет, так как «на коньках катаешься»: «Можно сказать, что в футболе можно играть до 40, там всего лишь бегать надо»

21-летний защитник нижегородского «Торпедо»  сравнил нагрузки в футболе и хоккее, прокомментировав высказывание бывшего футболиста московского «Спартака» Егора Титова.

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