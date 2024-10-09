Невольничий рынок, Константинополь Дерево, масло Сэр Уильям Аллан 1838 г Национальная галерея Шотландии Эдинбург, ВеликобританияНевольничий рынок, Константинополь Дерево, масло Сэр Уильям Аллан 1838 г Национальная галерея Шотландии Эдинбург, Великобритания.
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