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Иркутск Сегодня

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Эн+ подвёл итоги борьбы с браконьерством: из водоёмов Прибайкалья извлечено около 74 км сетей

Энергохолдинг Эн+ подвёл промежуточные итоги реализации Программы сохранения биологического разнообразия для Ангарского каскада ГЭС.

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