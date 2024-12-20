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Яровинский об обиде Слуцкого на СМИ: «Ее нет. С журналистами говоришь про футбол — и не кайфуешь. Лучше про телок»

Яровинский об обиде Слуцкого на СМИ: «Ее нет. С журналистами говоришь про футбол — и не кайфуешь. Лучше про телок»

Помощник главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Олег Яровинский высказался об отношениях своего непосредственного руководителя Леонида Слуцкого с журналистами.

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