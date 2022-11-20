Бензема – первый за 44 года обладатель «Золотого мяча», пропускающий ЧМ

Карим Бензема – первый с 1978 года обладатель «Золотого мяча», который не сыграет на ЧМ. 44 года назад награду выиграл форвард «Гамбурга» Кевин Киган, но сборная Англии не вышла в финальный турнир ЧМ-1978.