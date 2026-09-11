Отцовство. Уголовно наказуемое деяние.

Добрый день, Империя. Преамбула, уже после всего написанного (так бывает). Тема очень больная для многих людей - да, это вам не политика с экономикой, хотя политики тут хоть отбавляй.
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Что касается понятия «семья», то, увы, вопрос с его определением остаётся до сих пор открытым. Ни в Конституции РФ, ни в Семейном кодексе РФ пока нет определения этого ключевого понятия. Ещё около века тому назад В.И. Синайский всё так же сетовал на неразрешённость этой проблемы: «К сожалению, в нашем праве понятие семьи лишено всякой определенности и ясности». У меня тоже на данный момент пока нет готового рабочего и достаточно содержательного определения. Поэтому я пока могу предложить в добавок к своему слишком абстрактному для нашей дискуссии определению семьи как ячейки человечества и такое, почти метафизическое, определение: «Семья – это социально-биологическая функциональная основа существования (и воспроизводства) человечества». Соответственно, «Российская семья – это социально-биологическая функциональная основа существования (и воспроизводства) российского населения». Поскольку в любом определении ключевых рабочих понятий заключён определённый принцип, то такие определения вполне допустимо называть определениями-принципами. Здесь следует особо подчеркнуть, что такими определениями могут быть именно определения ключевых рабочих (фундаментальных) понятий. И ещё один момент. Наиболее общие (абстрактные) определения семьи в условиях отсутствия необходимого «приземляющего» мировоззренчески-идеологического макроконтекста «работать» не будут. Точно так же не будут «работать» определения семьи, подобные такому определению, которое нам подсовывает Википедия: «Семья — это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны между собой общностью быта, взаимной помощью и ответственностью», поскольку в этой формулировки осталась за кадром та метасистема, ячейкой которой является семья. Государство? Общество? Или, всё-таки, человечество? Таким образом, здесь выплывает ещё одна проблема, соотнесённая с принципами. Какие именно принципы (определения) могут быть приложимы к той или иной области (сфере) для предметного обсуждения проблем и/или практического использования? Какие критерии (какие принципы) можно будет использовать для разрешения подобных проблем? Я бы предложил такой принцип: принцип однопорядковости самих принципов (определений) и области (сферы) их приложения. Аналогичные требования следуют из принципа интервальности. Здесь речь идёт о необходимости рассмотрения каждого конкретного явления в необходимом интервале, в адекватном масштабе фокуса его рассмотрения. Интервал (масштаб, фокус рассмотрения) принципов и области (сферы) их приложения должен быть одинаковым. То есть степень детализации (конкретизации) самого принципа и области (сферы) его приложения должны соответствовать друг другу. В противном случае общие принципы не будут «работать» (будут просто бесполезными) на конкретном уровне, если, разумеется, отсутствует теоретическая база для «приземления» этого общего принципа. И наоборот, конкретные (частные) принципы не будут «работать» на общем уровне.
Приведу определения термина «авторитет» из основных толковых словарей. Авторитет - общепризнанное значение, влияние. (Словарь русского языка С.И. Ожегова, 1986 г., Словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 1992 г.) Авторитет - общепризнанное значение, влияние (Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова, 1996 г.) Авторитет - общепризнанное значение, влияние (Словарь русского языка в четырех томах института русского языка Академии наук СССР, 1985 г.), Авторитет - общепризнанное значение, влияние какого-либо лица, организации и т.п. (Словарь современного русского литературного языка в 20 томах института русского языка Академии наук СССР, 1991г.), Авторитет - общепризнанное значение, влияние (Словарь иностранных слов, 1986 г.), Авторитет - общепризнанное влияние лица или организации в различных сферах жизни ( Словарь иностранных слов и выражений, 2000 г.), Авторитет - свидетельство или мнение известного человека в деле науки, принимаемое слепо, на веру, без поверки и рассуждений Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля в 4 томах, 1996 г.) . Если обратить внимание на определение из словаря В. И. Даля, то можно убедиться в том, что даже этот простой термин тоже претерпевал определённые трансформации в процессе языковых изменений. Пусть в моём комментарии будет менее выспренное, но работающее определение: авторитет - общепризнанное влияние лица или организации в различных сферах жизни. С понятием авторитет не нужно ассоциировать какие-то диктаторские качества или какие-то способы подавления (угнетения) личности лицом, признанным авторитетом. Если говорить о семье, которая придерживается российских традиционных ценностей, то признание отца главой семьи и по этой причине культивирование авторитета мужчины в семье отнюдь не должно рисовать в представлении феминистов страшные картины произвола мужчины и полного бесправия женщины в традиционно-патриархальной семье. На все вещи следует всегда смотреть трезвым взглядом и не покидая «спокойное русло здравого человеческого смысла» (Гегель).
Понятие «семья» до сих пор ещё не получило своей необходимой проработки, достаточной для того, чтобы встраивать его в какие-то концептуально-доктринальные построения. Ведь сегодня, кроме определения семьи как ячейки общества, нередко можно встретить определения семьи как ячейки государства. На мой взгляд, оба определения являются не совсем точными. Если предварительно прояснить общий вопрос, связанный с определением понятий общества и государства, то прояснится и частный вопрос с определением соответствующей ячейки этих понятий. Поэтому: общество – это сложнодинамическая система материально-духовно-нормативных отношений, складывающаяся в процессе взаимодействия людей как форма и способ самоупорядочивания, саморегуляции и самоорганизации конкретно-исторических форм их жизнедеятельности. Государство – это конкретно-историческая форма публично-правового союза. Для полноты картины можно привести и метафизическое определение этого понятия: государство - это пространство единого духа конкретно-исторического общества. Кто-то может возразить, что здесь приведены лишь мои определения этих понятий и что имеются и другие определения. Но дело в том, что при любых вариантах определений понятий общества и государства так же будет обнаруживаться неточность определения семьи в качестве их ячейки. Может нам всё-таки следует избавиться от вариантов государственноцентрического и обществоцентрического определения и, и соответствующих представлений о семье и исследовать это понятие в другом фокусе его рассмотрения. То есть рассматривая общее понятие «семья» в глобальном фокусе – как ячейку человечества. Соответственно, более конкретизированное и более узкое понятие «российская семья» можно будет рассматривать как ячейку населения Великой России.
В любой стране и в соответствии с ментальными особенностями представителей соответствующей цивилизации результатом закономерных процессов упорядочивания и самоорганизации общественных отношений будет своеобразное функциональное распределение гендерных ролей. Потому важно учитывать эту естественную гармонию, сообразованную с психо-физиологическими особенностями женщины и мужчины. И в этом смысле, на мой взгляд, в семейных и гендерных отношениях организующие начала должны формироваться не в русле нелепой парадигмы «равноправие-неравноправие», а в русле естественной природной гармонии, в русле здравого человеческого смысла, в русле осознания необходимости РАЗНРОправия – разных (своеобразных) прав и обязанностей женщины и мужчины. Западное псевдонаучное шаманство на тему гендерных отношений в семье можно объяснить тем, что особенности менталитета западных учёных никак не позволяют им примириться с российским социальным портретом семьи, в котором достаточно отчётливо выражаются черты традиционно-патриархального уклада. Им просто не дано узреть эту простую естественную гармонию бытового жизнеустройства семьи сквозь мутную пелену своих извращённых либо доведённых до передела представлений о различных вариациях толерантности (политической, гендерной, поколенческо-возрастной и т.п.). Мужчина физически сильнее женщины и это обстоятельство естественным образом налагает на него обязанности не только по защите своего семейства, но и к тому, чтобы быть источником силы, быть стержнем семьи. Из чего следует большая требовательность и более прямолинейный и категоричный контроль со стороны отца. В то время женщина-мать, с момента рождения опекавшая детей, налаживает с ними более мягкие и более доверительные отношения. Некоторая суровость и жёсткость требовательности отца уравновешивается сохранившимся благодаря матери каналам доверительности, что обеспечивает гармонию семейных отношений. Таким образом, психофизиологические особенности женщины и мужчины, обуславливающие существенные различия их поведенческих проявлений в различных ситуациях, подводят нас к необходимости выделения и различения в единой сущности «человека» («людей») двух достаточно автономных в своих различениях существ: собственно «женщин» и собственно «мужчин». И, соответственно, к необходимости относительно автономного культурологического (идеологического и правового) обеспечения экзистенциального бытия каждого субпонятия. Основным следствием такого подхода должен стать отказ общества от декларативного и нелепого принципа гендерного равноправия, во многом противоречащего естественной гармонии самого человеческого бытия. Для общества гораздо целесообразнее взять на вооружение принцип гендерного РАЗНОправия.
Предлагаю вниманию форумчан копии четырёх моих старых комментариев, размещённых мной 24.01. 2023 г. на сайте Темы дня к статье с несколько фривольным названием "Кручение яиц коту".
Надо дать ее почитать самому главному !!!
Правильная статья.