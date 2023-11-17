Продолжит ли Ферстаппен тенденцию Пике и Росберга? Интересная статистика Гран При Лас-Вегаса

Getty Images / Red Bull Content PoolГородское кольцо в Лас-Вегасе – 12-я трасса в истории американских этапов и 74-я в Формуле 1; В последний раз США принимала три гонки Ф1 в одном сезоне в 1982 году, когда, помимо Гран При Лас-Вегаса, гонки прошли в Лонг-Бич и Детройте; США в 76-й раз в истории примет Гран При Формулы 1.