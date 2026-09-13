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Мировое обозрение

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OpenAI не выйдет на IPO в этом году, поскольку считает момент неподходящим из-за ситуации с безопасностью ИИ

OpenAI не выйдет на IPO в этом году, поскольку считает момент неподходящим из-за ситуации с безопасностью ИИ

Сэм Альтман поставил точку в разговорах о скором выходе OpenAI на биржу. В интервью Fortune он впервые официально подтвердил: IPO не состоится ни в этом году, ни в 2026-м.

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