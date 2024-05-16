Мужу не нравится, что я на старости лет решила ездить на мотоцикле, а мне плевать!

Майя Maja В чем проблема? Майя Плисецкая до глубокой старости выходила на сцену, например, а почему женщине после 50 в хорошей физической форме не водить байк, самолеты, автомобили, яхты?) Молодец! Я сама такая "оторва" и с ней солидарна!

Элина Морозова У него не получается. Ему завидно.