Как и у многих других, мое первое знакомство с мотоциклами состоялось еще в юности. Да, классика жанра.
Мужу не нравится, что я на старости лет решила ездить на мотоцикле, а мне плевать!
Комментарии
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Майя Maja
В чем проблема? Майя Плисецкая до глубокой старости выходила на сцену, например, а почему женщине после 50 в хорошей физической форме не водить байк, самолеты, автомобили, яхты?) Молодец! Я сама такая "оторва" и с ней солидарна!
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3 час.
Элина Морозова
У него не получается. Ему завидно.
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1 час.
Майя Maja
Да страх у него одному остаться без привычного комфорта)) Ему уже диван в раскладном варианте всегда да кашки, а ей вот байк! И он за ней не поспевает.
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41 мин.
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