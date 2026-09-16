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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Акинфеев: «Говорят, я стал совершенно спокоен, не колюч. Я действительно вырос: должен быть ко всем лоялен, уметь со всеми общаться»

40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что стал спокойнее. «Многие говорят, что я стал совершенно спокоен, не колюч, не реагирую на какие-то моменты, вещи.

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