Европейские рынки завершили вторник в «красной зоне»

Волна активных распродаж акций прокатилась по европейским биржам во вторник. Немецкий DAX закрыл сессию с результатом минус 0,01%, французский CAC40 закончил торги в минус 0,24%, британский индекс FTSE100 упал на 0,19%.
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