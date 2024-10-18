МВД России предлагает установить порядок взаимодействия с территориальными органами полиции для иностранцев, к которым примеряется режим высылки

МВД России разработан и размещен в открытом доступе для общественного обсуждения проект приказа МВД России «Об установлении Порядка информирования иностранным гражданином или лицом без гражданства, к которому применяется режим высылки, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации об обстоятельствах, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5 статьи 91 Федерального закона от 25 июля 2002 г.