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Петербургский дневник

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Морпехи Северного флота ликвидировали тяжелый дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

Морпехи Северного флота ликвидировали тяжелый дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

Украинский дрон не причинил вреда российским бойцам Расчет беспилотников морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» обнаружил и ликвидировал тяжелый украинский БПЛА на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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