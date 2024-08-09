Данные из США и Ближнего Востока подталкивают цены на нефть к недельному росту Татьяна АрестоваЦены на нефть в ходе торгов в Азии 9 августа немного выросли, стремясь к недельному повышению более чем на 3%.
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