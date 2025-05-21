Правила выдачи трудовых патентов мигрантам могут изменить

В России предложили изменить правила выдачи патентов трудовых мигрантов. В них может появиться отдельная строчка с названием работодателя, к которому планирует устроиться иностранец, а пакет документов, необходимый для получения патента, может дополниться проектом трудового договора.
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