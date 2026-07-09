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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фери о Радукану: «Мне запомнилось, как на «Уимблдоне»-2021 она не дала значимости момента выбить себя из колеи»

Артур Фери поделился впечатлениями от игры Эммы Радукану на « Уимблдоне » в 2021 году. Тогда британка также получила wild card и дошла здесь до четвертого круга, победив Виталию Дьяченко, Маркету Вондроушову и Сорану Кырстю.

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