Фери о Радукану: «Мне запомнилось, как на «Уимблдоне»-2021 она не дала значимости момента выбить себя из колеи»

Артур Фери поделился впечатлениями от игры Эммы Радукану на « Уимблдоне » в 2021 году. Тогда британка также получила wild card и дошла здесь до четвертого круга, победив Виталию Дьяченко, Маркету Вондроушову и Сорану Кырстю.