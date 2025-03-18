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В России детей с 14 лет хотят разрешить привлекать к работе в выходные дни во время каникул

В России детей с 14 лет хотят разрешить привлекать к работе в выходные дни во время каникул

Если закон примут, он вступит в силу с сентября 2025 года.В соответствии с поправками, которые планируется поддержать профильным комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, работодатели смогут привлекать к работе в выходные и нерабочие дни во время летних каникул детей в возрасте от 14 до 18 лет.

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