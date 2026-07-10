Universe: холоднейшие звезды галактики могут оказаться инопланетными структурами

Среди ближайших красных и белых карликов могут скрываться сферы Дайсона — гипотетические мегаструктуры, которые технологически развитые цивилизации строят вокруг своих звезд, чтобы полностью захватить их энергию.
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