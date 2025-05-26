В Кудрово и у «Газпром Арены» полиция разогнала дрифтеров

Гонщикам не помешал даже ливень Перед выходными Госавтоинспекция Петербурга получила информацию о «дрифт-сессиях», запланированных возле двух объектов в городе и области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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