Глупость? Диверсия?

Елена Филиппова

А чему удивляться? - Педерасты из руководства ТВ и прочих СМИ лелеют и продвигают других педерастиков, которые их ублажают после непосильных трудов по набиванию своих карманов.Вот эти ублюдки типа Милохина и чувствуют себя вольготно. Ну, а шоу...Вот вы можете представить, чтобы на подобном шоу, например, в Лондоне или в Амстердаме исполнители один за другим пели на русском языке песни русских авторов? Да никогда! А наши, даже детки, сплошь поют на английском, изредка ещё какой-то язык. Они на родном языке и песен, видимо, не знают. Нет, я не против английских, французских, итальянских хитов, есть очень красивые мелодии, но заполнять российские конкурсы сплошь иностранным как-то странно.