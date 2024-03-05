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Politico: Контрразведка Германии нуждается в «капитальном ремонте»

Politico: Контрразведка Германии нуждается в «капитальном ремонте»

Контрразведывательная система ФРГ продемонстрировала потребность в усовершенствовании после недавней утечки разговора немецких офицеров, в ходе которого была выдана информация о возможных атаках на Крымский мост.

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